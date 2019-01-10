اليماني: الحوثيون يرفضون الانسحاب من الحديدة ويهددون اتفاق السويد‎

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس، إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة (غرب)، ويهددون اتفاق السويد.

وأوضح اليماني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تعليقًا على جلسة مجلس الأمن الدولي، “مر شهر منذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة، والحوثيون يستمرئون التعنت ورفض الانسحاب من الموانئ والمدينة”.

واتهم الحوثيين بأنهم يهددون اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية في اليمن.

وأضاف أن “الحوثيين يعرضون جهود المبعوث الدولي (مارتن غريفيث) للفشل”، مشيرًا إلى أنهم “لا يريدون السلام”.

وأمس الأربعاء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في إحاطة له أمام مجلس الأمن، إن طرفي الصراع في اليمن “التزما إلى حد كبير” بوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأبلغ المجلس عزمه العمل مع طرفي الصراع اليمني لدعم البنك المركزي في صنعاء وإعادة فتح مطارها الدولي قريبًا.

وقال “اتفاق ستوكهولم بعث رسالة للشعب اليمني مفادها أن المجتمع الدولي يرغب بقوة في إنهاء هذا الصراع”.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اختتمت مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في ستوكهولم، باتفاق تضمن حل وضع الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

وحتى اليوم، لم يتم تنفيذ أي انسحاب رغم استمرار الهدنة التي تخللتها اتهامات متبادلة بارتكاب خروقات.