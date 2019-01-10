الأردن يدرس طلبًا للأمم المتحدة باستضافة اجتماع حول اليمن‎

المصدر: ا ف ب

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس طلبًا أمميًا لاستضافة اجتماع حول اليمن.

وأكد الصفدي بأن عمّان ستتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقها الأساس، وهو “الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسنرد على هذا الطلب إن شاء الله بأسرع وقت ممكن”.

وكشف الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان، أن الطلب ورد لنا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ويتعلق باجتماع “محدد” في المملكة.

#الأردن يدرس طلبًا لـ #الأمم_المتحدة باستضافة اجتماع حول #اليمن.. ومصدر أممي بعمان أكد أن “الاجتماع المرتقب سيتناول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد"

???? https://t.co/49gnVY5ND1#إرم_نيوز #الحوثي #الحديدة pic.twitter.com/XEmIJXVtLU — إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019

في غضون ذلك، أكد مصدر في الأمم المتحدة بعمان، أن “الاجتماع المرتقب سيتناول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد”.

وأضاف بأن “هذا الاجتماع مصغر ولم يحدد له موعد، وهو للجنة خاصة من أطراف الأزمة مكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى”، لاسيما وأن عمان هي مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.