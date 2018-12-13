آلاف الأردنيين في وقفة بعمّان تطالب برحيل الحكومة والبرلمان‎

شارك آلاف الأردنيين، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان، وسط تواجد أمني كثيف.

وردد المشاركون بالوقفة، التي تجرى في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة، هتافات من بينها “يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه”، و”اسمع اسمع يا رزاز (رئيس الحكومة عمر الرزاز).. ما عندي ولا نقطة كاز (وقود)”.

وكانت فعاليات شعبية في الأردن نفذت، أواخر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية، أوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لتقديم استقالته، وكُلف عمر الرزاز خلفًا له.

وتأتي الاحتجاجات رغم أن القانون بصورته الحالية رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفى أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.