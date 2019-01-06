هادي يتهم الحوثيين بـ”المماطلة” في تنفيذ اتفاق استوكهولم

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثي بالمماطلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

جاء ذلك خلال لقاء هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، حسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن هادي أشار إلى “تلكؤ الميليشيا الحوثية الانقلابية، وعدم رغبتها في السلام من خلال مماطلتها في تنفيذ اتفاق استوكهولم”.

وخلال مشاورات رعتها الأمم المتحدة بالسويد، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون على حلول لملفات، بينها الأسرى ومدينة وموانئ الحديدة، إضافة إلى تعز.

وندد هادي باعتداءات ميليشيا الحوثيين “المتكررة على المدنيين، ونهبها للمساعدات الإغاثية، وإعاقة وصولها إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها”.

كما اتهم هادي الحوثيين ببيع المعونات الغذائية في الأسواق السوداء؛ “الأمر الذي يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني”.

ودعا هادي إلى “موقف حازم من المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية لوقف اعتداءاتها على المدنيين وخروجها من مدينة وميناء الحديدة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مشاورات استوكهولم”.

وأعرب السفير الأمريكي عن دعم واشنطن لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

وشدد تولر على “أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن”.