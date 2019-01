ترامب يؤكد مقتل جمال البدوي مدبر هجوم المدمرة “يو إس إس كول” في اليمن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في اليمن في العام 2000، والذي أدى إلى مقتل 17 جنديًا أمريكيًا.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري في محافظة مأرب باليمن.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول، لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي، لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!

