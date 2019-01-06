حريق ضخم بمجمع تجاري في جدة السعودية (فيديو وصور)

اندلع حريق يوم الأحد في مجمع تجاري بمدينة جدة غربي السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الحريق نشب في في مركز “أوبشنز” بمدينة جدة السعودية.

وأشار الدفاع المدني السعودي عبر “تويتر” إلى أن الحريق تسبب في إصابة 29 حالة بالاختناق عولج منها 25 حالة في الموقع بينما تم نقل 4 حالات للمستشفى.

باشر مدني #جدة حريقاً اندلع في مبنى شمال غرب المحافظة ، نتج عن الحادث ٢٩ إصابة بحالة اختناق عولج منها ٢٥ في الموقع بينما تم نقل أربع حالات للمستشفى للاطمئنان على صحتهم. pic.twitter.com/8yObzmBe0I — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 6, 2019

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان، إن “حـريقًا اندلع في مجمع تجاري في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.

وأكد أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وتقوم بجهود لإخلاء المبنى باستخدام سيارات السلالم.

وأضاف بن سرحان في تصريحات نقلها الإعلام السعودي، أن “عمليات الإطفاء والإنقاذ لا تزال جارية حتى الآن”.