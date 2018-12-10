الحكومة اليمنية: لن نقبل مهمة حفظ سلام دولية في الحديدة‎

أعلن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الإثنين، أن الحكومة الشرعية لن تقبل بمهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وتأتي تصريحات اليماني بعد الكشف عن مقترح تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، للفرقاء اليمنيين الذين يجرون مشاورات بالسويد، يتضمن نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

وقال اليماني، على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد: “مستعدون للقبول بدور للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لكن ينبغي أن تكون المدينة تحت سيطرة الحكومة‎”.

وتجري مباحثات سلام بين وفدي الحكومة والمتمردين الحوثيين في السويد، برعاية الأمم المتحدة، وأبرز ملفاتها إعادة فتح مطار صنعاء، الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.