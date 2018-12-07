هيذر نويرت سفيرة جديدة لأمريكا في الأمم المتحدة

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، تعيين هيذر نويرت، الصحفية السابقة في شبكة “فوكس نيوز”، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفًا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الأبيض إن نويرت، التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بينما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي “امرأة موهوبة جدًا وذكية جدا”.

وقد أعلن ترامب أيضًا أنه عيّن وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرًا للعدل، بعدما كان قد تولى هذا المنصب مطلع التسعينيات خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب: “منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة” في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفًا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي، على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وواجه ترامب منذ تسلمه منصبه قبل نحو عامين، العديد من المتاعب المتعلقة بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات، والتي نتجت عنها إقالة واستقالة العديد من أعضاء فريقه الرئاسي.