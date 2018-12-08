وزير الخارجية اليمني: عدن ستكون المطار الرئيسي في البلاد

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم السبت، أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن.

وتجري محادثات سلام بين وفدي الحكومة والمتمردين الحوثيين في السويد، برعاية الأمم المتحدة، وأبرز ملفاتها إعادة فتح مطار صنعاء في العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وقال اليماني على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد: “لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي”.

وأشار إلى ضرورة أن يكون ميناء الحديدة غرب اليمن تحت “سيادة” الحكومة اليمنية.

وتابع الوزير اليمني قائلًا: “يجب أن يبقى الميناء جزءًا سياديًا وجزءًا من وظائف وزارة النقل اليمنية، التي هي مسؤولة عن المرافق والموانئ اليمنية”.‎

وأضاف: “إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء، وفقًا لقوانين عام 2014″، أي قبل سيطرة المتمردين عليه.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت يوم الخميس الماضي، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.