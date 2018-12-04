النفط اليمنية تعلن تسعيرة جديدة للبنزين في عدن

أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، تسعيرة جديدة لمادة البنزين، إذ حددت سعر اللتر الواحد بـ285 ريالًا يمنيًا.

وقالت المدير العام لشركة النفط بعدن، انتصار العراشة: “إن التخفيض الجديد لسعر مادة البترول يأتي تماشيًا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني”.

وأضافت العراشة، في تصريح صحفي نُشر على الموقع الرسمي للشركة: “يبلغ سعر لتر البترول في تسعيرته الجديدة 285 ريالًا، فيما ستباع الصفيحة 20 لترًا بـ 5700 ريال، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء”.

ولفتت إلى أن “الشركة ستقوم بإنزال لجان منها للقيام بجرد الكميات الموجودة في محطات الوقود، وتثبيت السعر الجديد”.

وتشهد العملة اليمنية، مؤخرًا، ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، لا سيما الريال السعودي والدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار بعض المنتجات.