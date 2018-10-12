استقالة وزير في حكومة الحوثيين بصنعاء تعرض لتهديدات

أعلن وزير السياحة في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، ناصر باقزقوز، استقالته من منصبه، بسبب ما أسماها بـ “التهديدات والتدخلات غير القانونية”.

وقال باقزقوز، اليوم الجمعة، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تقدم باستقالته أكثر من مرة لرئيس ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى” التابع لميليشيات الحوثي، مهدي المشاط، وطرح عليه فكرة مغادرة صنعاء أو حمايته من التهديدات، لكنه لم يجد أي استجابة أو تفاعل من الأخير.

وأشار الى أن التهديدات التي يتلقاها من مدير مكتب المشاط، المدعو أحمد حامد، ما زالت مستمره حتى أمس الخميس، وانه ظل في بيته ليلة أمس “في حالة طوارئ للفجر”.

وقال: إن “حامد يفرض ما يريده غصبًا، ويقف مع أفراد عصابته ويحميهم في كل الوزارات”، مضيفًا “لا يشرفني البقاء يومًا واحدًا في حكومه الإنقاد، واعتبر نفسي مستقيلًا، أشبع بالحكومه وبصنعاء وبكل البلد يا مدير مكتب الرئاسة”.

وتأتي حالة باقزقوز بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أفراد من ما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ الوطني” في صنعاء، من قبل قيادات في الميليشيات الحوثية، كان آخرها حادثة الاعتداء على رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، نجيب عبيد، بسبب رفضه توجيهات من القيادي في ميليشيات الحوثي، حسين العزي، بتسليمه أرشيف الوزارة، ما دفع مرافقي العزي للاعتداء عليه وضربه حتى الإغماء.

وباقزوز من شخصيات الحراك الجنوبي المنخرطة في حكومة الحوثيين، وكان عضوًا في وفد الحركة إلى المفاوضات مع الحكومة الشرعية، وهو من أبناء محافظة حضرموت جنوب البلاد.