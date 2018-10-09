مقتل قياديينِ حوثيينِ في صعدة والجيش يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، أنّ قياديَّينِ في المليشيات الحوثية، لقيا مصرعهما، خلال المواجهات المسلحة، التي اندلعت في مديرية باقم، شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين.

وذكر الموقع الرسمي، للجيش اليمني اليوم الثلاثاء، أن القياديينِ هما، المدعو “عبدالله يوسف حسين ثورة”، وهو أحد القيادات البارزة للمليشيات الحوثية في صعدة، وسبق أن تلقي تدريبات خاصة في إيران، والآخر هو المدعو “أبو علي النواري”، وهو قائد لما يسمى بـ”قوات التدخل السريع” التابعة للحوثيين في مديرية باقم.

وقتل القياديانِ الحوثيانِ، خلال المعارك التي اندلعت عقب هجوم قوات الجيش اليمني، على مواقع الحوثيين، خلف جبال “العضيدة”، شمال غرب مركز باقم، في محافظة صعدة يوم أمس الإثنين.

وقتل خلال الهجوم، المسنود من طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نحو 15 عنصرًا من عناصر المليشيات الحوثية، في حين سيطر الجيش اليمني على الموقع، وعثر على مخزن للأسلحة.

وعلى ذات الصعيد، قالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن قوات الجيش، تمكنت الثلاثاء، من السيطرة على مواقع ومرتفعات جبلية جديدة، في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وطبقًا لمصادر عسكرية، فإن الجيش سيطر على آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الإستراتيجية، والمواقع المحيطة بها في منطقة “المجاوحة” في مديرية نهم، بعد معارك عنيفة استمرت ليومين، سقط خلالها عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.