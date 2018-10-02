غريفيث يبحث في الأردن جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

بحث المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في الأردن، جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية أيمن الصفدي، في العاصمة عمان.

وأوردت الخارجية الأردنية، في بيان، أن “الصفدي شدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة في اليمن، عبر حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.

وينص قرار 2216 على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

وأعاد الصفدي، في اللقاء ذاته، التأكيد على “مساندة المملكة لجهود المبعوث الأممي لأداء مهامه والقيام بمسؤولياته”.

ولفت إلى “أهمية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ من أجل حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق”.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير الأردني على مساعيه التي يبذلها مع كافة الأطراف؛ من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.