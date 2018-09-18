غريفيث يعلن بعد زيارة صنعاء تحقيق تقدم حول استئناف المشاورات اليمنية

غريفيث يعلن بعد زيارة صنعاء تحقيق تقدم حول استئناف المشاورات اليمنية

غريفيث أعلن الثلاثاء الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن فشل أحدث جولات المشاورات السياسية بين اليمنيين.

المصدر: فريق التحرير

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، تحقيق تقدم في سبل استئناف المشاورات، بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وذلك بعد ختام زيارة له إلى صنعاء التقى خلالها الحوثيين وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي.

وقال الحساب الرسمي للبعثة الأممية على موقع “تويتر” إن غريفث “عقد اجتماعات بنّاءة في صنعاء مع قيادة الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والوفد المفاوض”.

وأضافت التغريدة أن المبعوث الأممي الذي سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء “حقّق تقدمًا فيما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك اطلاق المساجين والوضع الاقتصادي واعادة فتح مطار صنعاء”.

وكان المبعوث الخاص قد أعلن الثلاثاء الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن فشل أحدث جولات المشاورات السياسية بين اليمنيين، في جنيف، مؤكدًا أن الجولة الأخيرة “لم تكن على النحو المخطط له”.

وعبر غريفيث عن إحباطه من تغيب وفد ميليشيات الحوثي عن المشاركة في مفاوضات جنيف التي كان من المزمع إجراؤها أواخر الأسبوع قبل الماضي، معربًا في الوقت نفسه عن امتنانه لوفد الحكومة الشرعية لمجيئه إلى جنيف، والمشاركة البناءة في وقت عصيب.

 

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