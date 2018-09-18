غريفيث يعلن بعد زيارة صنعاء تحقيق تقدم حول استئناف المشاورات اليمنية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، تحقيق تقدم في سبل استئناف المشاورات، بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وذلك بعد ختام زيارة له إلى صنعاء التقى خلالها الحوثيين وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي.

وقال الحساب الرسمي للبعثة الأممية على موقع “تويتر” إن غريفث “عقد اجتماعات بنّاءة في صنعاء مع قيادة الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والوفد المفاوض”.

وأضافت التغريدة أن المبعوث الأممي الذي سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء “حقّق تقدمًا فيما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك اطلاق المساجين والوضع الاقتصادي واعادة فتح مطار صنعاء”.

عقد المبعوث الخاص اجتماعات بنّاءة في صنعاء مع قيادة انصارالله والمؤتمر الشعبي العام والوفد المفاوض. وحقّق تقدماً في ما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك اطلاق المساجين والوضع الاقتصادي واعادة فتح مطار صنعاء. وسيزور الرياض غداً — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 18, 2018