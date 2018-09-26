ماذا قالت الإفتاء الأردنية عن حفل “قلق” المثير للجدل؟‎

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية اليوم الأربعاء، فتوى حرمت من خلالها حفل”قلق”، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المطاعم المشهورة بالعاصمة الأردنية عمان، مشيرة إلى أن “الحفل رافقه أفعال شاذة بعيدة عن القيم والعادات والثقافة الإسلامية في المملكة، وأنها تخالف القيم الإنسانية وتجرّمها القوانين العالمية”.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، إن “هذه المخالفات في الدين الإسلامي واضحة جلية، لا تخفى على أحد من المسلمين، بل هي مما علم من الدين بالضرورة”.

وأضافت أن “الدائرة وهي تتابع الأخبار عن إقامة ما يسمى بحفل قلق، لما تخلله من أفعال شاذة بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وثقافتنا الإسلامية في بلدنا العربي الهاشمي، كشرب الخمور والعري، وما رافقه من أفعال تخالف القيم الإنسانية وتجرمها القوانين العالمية، لتشدد على أن حرمة هذه المخالفات في الدين الإسلامي واضحة جلية، وتنبذها الطباع الإنسانية السوية، والفطرة البشرية السليمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بيِّن والحرام بيِّن”.

وأشارت الدائرة إلى أنها “أصدرت العديد من الفتاوى السابقة، تبين حرمة المشاركة في الحفلات التي تحتوي المخالفات الشرعية، وهي متاحة على موقع الدائرة الإلكتروني”، في الوقت الذي ثمّنت فيه “موقف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من ارتكب هذه المخالفات الشرعية التي تسيء إلى وطننا وقيمنا الإسلامية الرفيعة”.