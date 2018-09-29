اليمن.. ألوية العمالقة تدحر الحوثيين في مناطق تمركزهم بالحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم السبت، من تمشيط عدد من المزارع ومناطق كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في غرب مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.

وقالت قيادة ألوية العمالقة في بيان نشره مركزها الإعلامي، إن “قوات من اللواء السابع في الألوية، شنت وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، هجومًا مباغتًا، استهدف ثكنات عسكرية غرب مديرية حيس، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية هناك، واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة تابعة للانقلابيين الحوثيين”.

وأضاف البيان، أن “قوات الجيش أسرت خلال العملية قياديًا ميدانيًا من الميليشيا الحوثية، يدعى محمد علي صالح غالب السويدي، فيما لقي عدد من مرافقيه مصرعهم”.