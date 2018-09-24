قرقاش: تحرير الحديدة هو أحد أهم مفاتيح الحل في اليمن

اعتبر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي اليوم الإثنين، أن تحرير الحديدة هو احد أهم مفاتيح الحل في اليمن، مؤكدًا على أهمية تغيير الواقع على الأرض.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “تحرير الحديدة هو أحد أهم مفاتيح الحلّ في اليمن، تغيير الواقع على الأرض ضروري في ظل تقويض الحوثي للعملية السياسية في جنيف”.

وتابع الوزير الإماراتي قائلًا: “حقائق نكررها لأن البعد الإنساني للأزمة مرتبط بمعالجة الجانب السياسي”.

وكان قرقاش قد أكد سابقًا في تغريداته أن “الحوثي هو الذي قوّض أشهر من الترتيبات السياسية بعدم حضوره في جنيف، فـبجرّة قلم قرّر أن يهدم هذه الجهود، واختار أن يطيل الأزمة في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي”.