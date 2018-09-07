اليمن.. ألوية العمالقة تطلق عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من الحديدة

أطلقت ألوية العمالقة الجنوبية المسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: إن “القوات حققت تقدمات متسارعة خلال الساعات الماضية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وأضاف أن قوات العمالقة “تمكنت من تحرير وادي الاعقوم ووادي المشاقنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران بمديرية الدريهمي”، لافتًا إلى أن “القوات تقدمت باتجاه كيلو 16 الاستراتيجي في الحديدة”.

وحول أهمية كيلو 16، قال ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة، العقيد “أحمد الجليحي”، بحسب موقع الجيش الوطني: “إن كيلو 16 شريان رئيسي للميليشيات التي تتزود من خلالها بالتعزيزات”، مشيرًا إلى أنه في “حال تمكنت القوات المشتركة من قطع كيلو 16 ستحاصر الميليشيات الانقلابية، وسيتبقى لها خط الصليف الذي سيكون تحت مرمى مدفعية الجيش الوطني”.

وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث لقي القيادي الحوثي العميد محمد عبدالملك عاطف، قائد اللواء 190، مصرعه إلى جانب مقتل القيادي علي صلاح القيري و16 آخرين من عناصر الميليشيات الحوثية في عمليات تمشيط، أمس الخميس.

وكانت مصادر ميدانية أكدت لـ”إرم نيوز” في وقت سابق أمس، أن ألوية العمالقة بصدد إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة خلال الساعات القادمة، عقب انتهائها من كافة الترتيبات اللازمة لذلك.