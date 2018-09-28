الحوثيون يمنعون طائرة أممية من نقل أولاد علي عبدالله صالح من صنعاء (صورة)

منعت ميليشيات الحوثيين، طائرة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن مصدر دبلوماسي في العاصمة الأردنية عمّان، أن الأمم المتحدة كلفت طائرة تابعة لها بنقل أبناء الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى الحوثيين، إلى خارج اليمن، وفقًا لاتفاق الإفراج عنهم، إلى جانب بعض أقارب الرئيس صالح.

وذكر المصدر أن ميليشيات الحوثيين، منعت الطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، بعد إقلاعها من العاصمة الأردنية، ما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها.

وقال المصدر، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن “تعنت الميليشيات، وخرقها للاتفاق، يؤكدان عدم جديتها في الانخراط بمساعي السلام وإثبات حسن نواياها، كما يؤكدان استمرارها بخرق العهود والمواثيق التي تبرمها مع الجميع كما هو حالها على الدوام”.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن الحوثيين أعلنوا الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، نيتهم إطلاق سراح أقارب صالح، مشترطين وصول طائرة عُمانية إلى مطار صنعاء لنقلهم إلى العاصمة مسقط.

وأكدت الوكالة أن قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، استجابت لهذه الخطوة، على أن تتولّى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما ترفضه الميليشيات الحوثية.

ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، على أيدي الحوثيين، أواخر ديسمبر الماضي، يحتجز الحوثيون نجليه “صلاح” و”مدين”، وعددًا آخر من أقاربه في أحد معتقلاتهم المجهولة.

وتداول ناشطون يمنيون مؤخرًا صورة تُظهر عددًا من أقارب الرئيس صالح، في أحد مراكز الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد نقلهم من أحد المعتقلات المجهولة، أثناء زيارتهم من قبل الأمين العام المساعد لشؤون منظمات المجتمع المدني، في حزب المؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد.