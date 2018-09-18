التحالف العربي: سفينة مجهولة استهدفت قارب صيادين في ميناء الخوخة اليمني

قال التحالف العربي في اليمن الثلاثاء، إن سفينة مجهولة فتحت النار على صيادين في ميناء الخوخة اليمني المطل على البحر الأحمر، ما تسبب بمقتل 17 صيادًا يمنيًا.

وقال أفراد من أسر الصيادين إن شخصًا فقط نجا بعد الهجوم على قارب الصيد الذي كان على متنه 18 صيادًا.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي في بيان “قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن لا صحة لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن استهداف قوات التحالف البحرية لزوارق صيد مقابل ميناء الخوخة في عرض البحر”.

واتهم الحوثيين بتنفيذ هجمات مشابهة فيما مضى.

وقال إن التحالف يحقق في الواقعة وجمع معلومات من الصيادين الموجودين في المنطقة بالإضافة إلى الناجي من الهجوم.