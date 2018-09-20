اليمن.. ضبْط بطاريات صواريخ وطائرات مسيرة للحوثيين في الجوف (صورة)

ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، كميات كبيرة من المواد المستخدمة لتزويد ‏الصواريخ الحرارية وبطاريات خاصة بالطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

ونقل موقع “نيوز يمن” عن قائد كتبية الحزام الأمني ناجي عوام المحبوبي قوله، إنه “تم ضبط 30 صندوقًا بلاستيكيًا على متن مركبة في طريق مديرية الغيل، كانت في طريقها إلى مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين“.

وأوضح المحبوبي، أن “الصناديق كانت تحتوي على بطاريات مزودة للصواريخ الحرارية وأخرى ‏خاصة بالطائرات المسيرة”.

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