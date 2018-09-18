مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادي بارز في صعدة‎

لقي قيادي حوثي بارز و 40 آخرين من ميليشيات الحوثي مصرعهم، يوم الاثنين، في منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية شمالي اليمن .

وقال موقع الجيش الوطني، إن 40 مسلحا من الميليشيات الحوثية، لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات اللواء الثالث/ عروبة بمنطقة مران، مشيراً إلى أن الميليشيات دفعت بنحو 40 عنصراً من عناصرها لاسترجاع جثة أحد قياداتها الذين قتلوا في وقت سابق ويدعى حسين جابر أحمد .

وأضاف الموقع أن قوات اللواء الثالث/ عروبة حاصرت العناصر الحوثية في منطقة مران أثناء محاولتهم استعادة جثة جابر، ونفذت هجوماً كاسحاً عليهم أسفر عن مقتلهم كافة .

وأوضح أن المدعو حسين جابر الذي يعد من القيادات الميدانية التي يعتمد عليها زعيم الحوثيين في المهام الصعبة ومعه المسؤول المالي لعبد الملك الحوثي لقيا مصرعهما، في معارك مع الجيش قرب قبر مؤسس المليشيا الحوثية حسين الحوثي.

وتكبدت الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد لاسيما في جبهة الساحل الغربي ومحافظة صعدة، في الوقت الذي أعلن فيه تحالف دعم الشرعية، مساء الاثنين، انطلاق عملية عسكرية كبرى لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد .