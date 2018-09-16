ميليشيات الحوثيين تفشل باختراق جبهة “حيفان” في تعز

صد الجيش اليمني، محاولة تسلل نفذتها عناصر ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، على جبهة حيفان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وعلى مواقع جبلية بين محافظتي إب والضالع.

وذكر موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش، أن قواته “أحبطت محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثيين، إلى الجبال المرتفعة في منطقة العود الفاصلة بين محافظتي إب والضالع، وسط البلاد”.

وأضاف:” أسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير 3 أطقم تابعة لها، وذلك “ضمن محاولة أخرى من المحاولات المتكررة التي يحبطها الجيش بين الحين والآخر”.

وفي مدينة تعز قالت مصادر ميدانية إن “المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل إلى مواقع في قمة جبل العبلية الإستراتيجي على جبهة حيفان التي فرضت قوات الجيش سيطرتها عليها خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت المصادر: أنه “نجم عن تصدي قوات الجيش لمحاولة التسلل، تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح، إذ لقي العديد منهم مصرعهم، وأُصيب آخرون، فيما لاذ عدد آخر بالفرار”.

وتعثرت مفاوضات جنيف التي دعت لها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بعد تغيب وفد الحوثيين عن الحضور إلى مقر انعقاد المفاوضات، فيما تستمر الأعمال القتالية في معظم المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.