بينهم 3 قيادات ميدانية.. مقتل 18 حوثيًا بمعارك عنيفة في البيضاء اليمنية

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من قتل 18 مسلحًا يتبعون لميليشيا الحوثي، بينهم ثلاثة قيادات ميدانية (لم تُحدد أسماؤهم)، وذلك عقب معارك عنيفة في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأسفرت المعارك، حسب مصدر عسكري، عن مقتل 10 من جنود الجيش اليمني، بعدما تصدى الجيش لهجوم واسع من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، وأجبرهم على التراجع.

وقال قائد عسكري يمني: إن “مسلحي ميليشيا الحوثي شنوا هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش في جبل الظهر الاستراتيجي الواقع بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء”، لافتًا إلى أن “قوات اللواء 173 مشاة واللواء 163 مشاة وكتيبتي بيحان والنصر، تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار الحوثيين على الفرار”.

ويعتبر موقع محافظة البيضاء استراتيجيًا، نظرًا لكونه يربط المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع ثماني محافظات.