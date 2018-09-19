بالفيديو.. تعزيزات عسكرية كبرى لاستكمال تحرير الحديدة

دفعت قوات التحالف العربي وألوية العمالقة يومي الثلاثاء والأربعاء بتعزيزات عسكرية كبرى لاستكمال تحرير محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة على جبهة الساحل الغربي:”إن التعزيزات تتضمن معدات عسكرية، وأسلحة نوعية ثقيلة، وأفرادًا من قوات ألوية العمالقة التي يقودها القائد أبو زرعة المحرمي”.

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو قصيرًا للتعزيزات العسكرية التي وصلت إلى جبهة الساحل الغربي للالتحام بقوات ألوية العمالقة المسنودة بقوات التحالف العربي في إطار عملية عسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الحديدة.

وكان التحالف العربي أعلن يوم الاثنين الماضي انطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير الحديدة.

وقال مصدر ميداني لـ”إرم نيوز”:”إن المواجهات مستمرة بين ألوية العمالقة والميليشيات الحوثية على جبهات مشتعلة عديدة في محافظة الحديدة، ومنها المناطق الجنوبية والشرقية للمحافظة، وتركزت مساء يوم الأربعاء في محيط كلية الطب بالمحافظة الواقعة في ضواحي المدينة وسط استمرار تحليق طائرات التحالف وتعقب أي مجاميع مسلحة للميليشيات الحوثية”.