التحالف العربي يطلق عملية عسكرية واسعة لتحرير الحديدة اليمنية

بدأت قوات التحالف العربي، اليوم الإثنين، عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة الحديدة من عدة محاور، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونقلت الوكالة عن العميد علي الطنيجي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، قوله: إن “عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق انطلقت في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ لتحرير مدينة الحديدة من عدة محاور”.

وأوضح الطنيجي أن العملية ستتم “من خلال خطط عسكرية استراتيجية مفاجئة لا تتوقعها عناصر الميليشيات، التي باتت في انهيارات متلاحقة أمام تقدم القوات، والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة من قبضة الحوثيين في جبهة الحديدة”، على حد قوله.

وأضاف أن العمليات العسكرية للتحالف العربي وقوات المقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة أسفرت عن السيطرة على منطقتي “الكيلو 7” و”الكيلو 10″، وتعزيز تواجد القوات في منطقة “الكيلو 16″، مع قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات الرابط بين صنعاء والحديدة.

وتابع الطنيجي قائلًا: إن “العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي في الحديدة أفقدت ميليشيات الحوثي قدرتها على الصمود والارتكاز ميدانيًا، مع فرار عناصرها من الجبهات وسط حالة من الانهزام والانكسار في صفوفها، وذلك في ظل رصد التحالف لكل تحركات ميليشيات الحوثي في جبهة الحديدة، بما يسهم في إفشال عملياتهم العسكرية التي تستهدف من خلالها تحقيق انتصارات وهمية لرفع الروح المعنوية لعناصرها المنهارة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بآلاف المقاتلين المدربين التابعين لقوات المقاومة اليمنية المشتركة؛ لتأمين المناطق المحررة في الحديدة والتصدي بكل حسم لمحاولات التسلل اليائسة لعناصر الميليشيات ودحرهم في مواقعهم.