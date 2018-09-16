ميليشيات الحوثي تحرق محطة وقود ومستودع إغاثة في الحديدة (فيديو)

رصدت قوات التحالف العربي إقدام عناصر ميليشيات الحوثي على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الأحد، إن إحراق ميليشيات الحوثي جاء استمرارًا لأعمالها التخريبية بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة وهروب عناصرها المنهارة تجاه الجبال نتيجة تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها “ألوية العمالقة”.

وأضافت “تواصل قوات التحالف العربي رصد تحركات عناصر ميليشيات الحوثي الإجرامية بشكل دقيق؛ ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية يائسة لمسلحيها إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها الأمر الذي حطم معنويات عناصرها وجعلهم يفرون من ساحات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وقتلاهم ما شكل أزمة كبيرة في صفوف الميليشيات التي تواجه نقصًا كبيرًا في أعداد المقاتلين خاصة بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية في قطع أهم خطوط إمدادهم و محاصرتهم داخل مدينة الحديدة من عدة جهات”.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية يمنية قولها إن “مدينة الحديدة تعيش حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران؛ جراء ممارساتها الإرهابية واستهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء والبنى التحتية داخل المدينة وسط توقعات بأن يزيد ذلك من وتيرة إجرام الحوثيين بحق سكان الحديدة”.