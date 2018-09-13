واشنطن: التحالف العربي يبذل ما بوسعه لتقليص الخسائر بصفوف المدنيين في اليمن

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن التحالف العربي بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن يتخذ خطوات لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في إفادة صحفية: “من وجهة نظر الإدارة الأمريكية فإن التحالف العربي يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح في اليمن”.

وأشارت ناورت إلى أن “هذه الخطوات ليست مثالية، لكن التحالف يبذل ما بوسعه لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين وهذا ما نعتقده”، وفق رويترز.

يأتي ذلك فيما تدافع الوزارة عن شهادة أمام الكونغرس من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعى فيها للحيلولة دون فرض قيود على المساعدات الأمريكية للمملكة.