ألوية العمالقة تقترب من السيطرة على “كيلو 16” في الحديدة غرب اليمن (فيديو)

اقتربت ألوية العمالقة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف العربي اليوم السبت، من السيطرة على “الكيلو 16” الإستراتيجي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنّ “القوات تقدمت نحو كيلو 16، بعد أن سيطرت في اليومين الماضيين على كيلو 10 وكيلو 7، وتمكنت من قطع الطريق الرابط بين العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة”.

وأضاف المركز في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، أنّ “قوات العمالقة باتت قريبة جدًا من قوس النصر الواقع على الطريق الرابط بين كيلو 10 والكيلو 16”.

وأوضح البيان أنّه تم “أسر عدد كبير من ميليشيات الحوثي في المعارك التي مازالت دائرة”، مشيرًا إلى أنّ “الألوية غنمت الكثير من الأسلحة، من بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة فضلاً عن كميات من الذخائر”.