مقتل قيادي حوثي في غارة جوية لطيران التحالف العربي على الدريهمي

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي محمد عبد الرقيب حسين المنصور، المعروف بأبو حسن المداني، ولقي عدد من مرافقيه مصرعهم في جبهة الساحل الغربي؛ إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت موقعهم في الدريهمي، وفق موقع عدن الغد.

ويعتبر المداني من أبرز قيادات ميليشيات الحوثي، حيث شغل منصب المسؤول المالي للهيئة الثقافية العامة للميليشيات وهو أحد خريجي مدرسة البدر في صعده عام 2014، وأحد قيادات ما يسمى كتائب البدر .

وكانت ميليشيات الحوثي قد خسرت عددًا من قياداتها في مواجهات الأسبوع الماضي مع ألوية العمالقة في مركز مديرية الدريهمي بالساحل الغربي.