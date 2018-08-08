مقتل قائد كتيبة “التدخل السريع” التابعة للحوثي في الدريهمي غرب اليمن

لقي قيادي عسكري كبير في ميليشيات الحوثي مصرعه مع عدد من مرافقيه في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وفق ما أعلنت ألوية العمالقة المدعومة من التحالف العربي، اليوم الأربعاء.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، إنّ “قائد كتيبة (التدخل السريع) الحوثية في مديرية الدريهمي، منصور السودي، قتل مع عدد من مرافقيه”.

وأوضحت أنّ ذلك وقع عندما شنَّت قوات تتبع للسودي، أمس الثلاثاء، هجومًا على موقع لـ”قوات العمالقة” في المديرية تم إحباطه وقتل عدد من المهاجمين.

وأشار بيان “العمالقة” إلى أنّ “القيادي الحوثي يُعد زعيمًا قبليًا في مديرية مبين في حجة (شمال غرب)، وكان يقود عملية تعزيز للحوثيين وجنّد العديد من رجال القبائل ودفعهم للقتال في صفوف الجماعة”.

ويعد السودي ثاني قائد رفيع للحوثيين يُقتل في الدريهمي خلال أسبوع، بعد مقتل قائد محور الساحل الغربي الحوثي “أبو هاجرة”، بحسب البيان ذاته.