القتل تعزيرًا ليمني تخابر مع ميليشيات الحوثيين للإضرار بأمن السعودية

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية إصدار حكم ابتدائي بقتل متهم يمني الجنسية تعزيرًا لقاء ما ثبت بحقه من اتهامات.

وفي التفاصيل ووفقًا لـ “سبق” فقد ثبتت إدانة المتهم بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية، وعسكرية، بقصد الإضرار بالأمن، ومصالح الدولة، وممتلكاتها، وكان ذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية، ووعده بالحصول على منصب من قبل “حركة التمرد الحوثي” الإرهابية لاستهداف المواقع من قبلها.

بالإضافة إلى تأييده لما يسمّى “حركة التمرد الحوثي” المصنفة منظمة إرهابية، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له، وإصدار هوية زائر له، وإدانته بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر “حركة التمرد الحوثي” في اليمن تتضمن إرسال صور، ومعلومات، وإحداثيات، لمواقع ومنشآت حكومية، وقواعد عسكرية، بقصد استهدافها من قبل “حركة التمرد الحوثي” الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام.