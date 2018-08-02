السعودية تدخل موسوعة غينيس عبر “هاكاثون الحج”

دخلت السعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكن “هاكاثون الحج”، الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ2950 مشاركًا.

وشكر المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون سعود بن عبدالله القحطاني، نيابة عن المشاركين والمنظمين في “هاكاثون الحج”، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحصل عليه الشباب السعودي في المجالات كافة؛ وهو ما كان السبب الرئيس في هذا الإنجاز، وفقًا لما نقل موقع “سبق” المحلي.

وقال القحطاني، إن “دخول المملكة لهذه الموسوعة من بوابة هاكاثون الحج؛ يؤكد طموح الشباب السعودي في أن تكون بلادهم بوابة التقنية في المنطقة”، مشيراً إلى أن “هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 باعتبارها رؤية طموحة تأخذ بالمملكة إلى قفزة نوعية في أوجه الحياة كافة”.

وجرى الإعلان عن دخول هاكاثون الحج موسوعة غينيس الساعة السابعة من صباح الأربعاء.

وتسلم المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، شهادة موسوعة غينيس من المحكّم في الموسوعة أحمد جبر، بعد أن تم الإعلان رسميًا أن هاكاثون الحج سجل 2950 مشاركًا ومشاركة، كأعلى رقم مشاركات في العالم؛ كاسرًا الرقم القياسي السابق البالغ 2577 مشاركًا الذي كان مسجلًا باسم الهند منذ عام 2012.

ويتوج دخول المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، النجاح الكبير للنسخة الأولى من “هاكاثون الحج”، التي استقطبت مطورين من الجنسين من مختلف الدول شاملة المملكة ودول الخليج والعالم، وقامت شركة Google بدعم الفعالية، وأقامت العديد من الورش التدريبية للمشاركين.

وخصص “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون” جوائز لهذا الحدث وتمويلًا لمشاريع المشاركين، تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي؛ بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع؛ إذ قسّمت الجائزة على ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال؛ في حين تذهب الـ 150 ألف ريال كجائزة للتميز.

وتشمل المنافسة في “هاكاثون الحج” القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته؛ بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.