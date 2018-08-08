الحكومة اليمنية تدعو إلى سياسة مالية تقشفية لإنقاذ الريال

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، وزارة المالية إلى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني، الذي يعاني من انهيار غير مسبوق في قيمته المصرفية، مقابل الدولار الأمريكي.

وشددت الحكومة، في اجتماع لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية.

وحذرت الحكومة اليمنية، التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بالأسعار.

ويواصل الريال اليمني انهياره المتسارع منذ اندلاع الحرب في اليمن، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد، أكثر من 565 ريالًا يمنيًا، وهو ما ينعكس على الحالة المعيشية والاقتصادية لليمنيين.

ولليوم الرابع تواليًا، تتواصل المظاهرات الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتجاجًا على تدهور العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وانعدام الخدمات الضرورية.

وأعلنت شركات الصرافة المحلية في اليمن، يوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها لمدة يومين متتاليين، احتجاجًا على التدهور غير المسبوق للريال اليمني، دون حلول ملموسة