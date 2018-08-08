الأولى منذ عامين.. محادثات شاملة لتحقيق السلام في اليمن

رأى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام ومعالجة الأزمة الإنسانية، هو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين.

وقال غريفيث في بيان صدر عنه الأربعاء، إنه “دعا إلى اجتماع تشاوري انعقد في بريطانيا الثلاثاء، مع 22 شخصية يمنية وناشطات نسائية”.

وأوضح أن “الاجتماع ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية، وأنه يندرج في إطار الجهود المستمرة, التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة”.

وأضاف غريفيث الذي ترأس الاجتماع أن “اللقاء يهدف لإتاحة الفرصة للتشاور مع شخصيات يمنية اجتماعية وسياسية، تمتلك معرفة فريدة حول المجتمع اليمني”.

وأعلن غريفيث عن جمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات بجنيف، في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، موضحًا في إحاطة له أمام مجلس الأمن الخميس، أن “تلك المحادثات ستكون الأولى من نوعها منذ عامين، وتهدف إلى تحقيق السلام في اليمن.