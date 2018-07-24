الريال اليمني يواصل الانهيار.. ومحال الصرافة تعلن الإضراب

يواصل الريال اليمني انهياره بشكل متسارع وغير مسبوق، أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 502 ريال يمني في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، في تدني للعملة المحلية هو الأدنى تاريخيًا.

ودعت نقابة الصيرفيين اليمنيين، بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، إلى إضراب جزئي ومؤقت، احتجاجًا على الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأغلقت معظم محلات الصرافة في مدينة عدن، جنوب البلاد صباح اليوم، على أن يستمر الإضراب الجزئي حتى المساء.

وقالت النقابة، إن “إدارة البنك المركزي ستجتمع مع ملاك المصارف اليوم، لتدارك انهيار العملة”، وسيصدر بيان عقب الانتهاء من الاجتماع.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، تشهد العملة المحلية انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، حيث فاقت قيمة الدولار الواحد ضعف قيمتها السابقة، وتسبب ذلك بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.