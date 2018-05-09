اليمن.. مقتل اثنين من قادة الحوثي وسط تقدم للجيش الوطني بالبيضاء

قُتل اثنان من قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، في معارك مع الجيش الوطني، اليوم الأربعاء.

وبيّن مصدر قبلي أن مسؤول التجنيد بمديرية وشحة التابعة لمحافظة البيضاء لقي مصرعه، في معارك طاحنة مع الجيش الوطني المسنود بطائرات التحالف العربي.

وأشار المصدر لـ”إرم نيوز” إلى أن “القيادي الحوثي المدعو علي الضاعني أبو مالك، مسؤول التجنيد في مديرية وشحة، لقي مصرعه مع عدد من مقاتلي الحوثي، بالتزامن مع مصرع قيادي حوثي آخر يدعى حسن يحيى الوشلي أبو مجد في جبهة قانية بالبيضاء مع عدد من مرافقيه على أيدي الجيش الوطني”.

إلى ذلك، قُتل ما لا يقل عن 12 من مقاتلي الميليشيات الحوثية في مناطق محاذية لمنطقة الوهبية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، خلال معارك مع قوات تابعة للجيش الوطني.

يأتي ذلك بالتزامن مع تمشيط تقوم به وحدات الجيش الوطني في مناطق الخليقة وخدار العرجاء واليسبل، والتي تعد من أهم المواقع المطلة على مشارف منطقة الوهبية بمديرية السوادية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنّت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق الوهبية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وسط تقهقر لمقاتلي الميليشيات الحوثية وفرار عناصرها من المواقع الأمامية.

وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش الوطني انتصارات كبيرة في جبهة البيضاء، ما أجبر مقاتلي الحوثي على الفرار من المواقع الأمامية، وأعلنت الميليشيات الحوثية الاستنفار وسط مقاتليها لوقف تقدم الجيش الوطني عبر زرع العبوات الناسفة والألغام.