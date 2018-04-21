الجيش اليمني يأسر قياديًا حوثيًا كبيرًا في محافظة البيضاء (صورة)

أسرتْ قوات الجيش اليمني بمحافظة البيضاء وسط البلاد، اليوم السبت، قائدًا كبيرًا في مليشيات الحوثي في المحافظة.

وأكدت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”، أنّ القيادي الحوثي “مطوان علي مطوان” تم أسره مع 3 من مرافقيه، إثر “مواجهات مسلحة قصيرة في منطقة جبل مسعودة بالبيضاء”.

وينتمي القيادي المأسور إلى مديرية حيدان بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، كما أنه من الشخصيات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ويشرف على جبهتي “قانية” و”الوهبية” بمحافظة البيضاء.

وكان الجيش اليمني، أعلن قبل عدة أيام تحرير مناطق واسعة في محافظة البيضاء من الجهة الجنوبية، وسط انهيار الميليشيات، واستمرار تقدم قوات الشرعية نحو مناطق محاذية لمحافظة ذمار القريبة من صنعاء (100 كم جنوب صنعاء).