الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة من الحوثيين شرق محافظة صعدة

شنّت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا عنيفًا على المواقع العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مدينة كتاف شرق محافظة صعدة، خسر على إثرها الحوثيون تلك المواقع.

وتشكل محافظة صعدة أهمية بالغة لدى ميليشيات الحوثي، كونها مركزهم الرئيس، ومنها انطلق مقاتلوها إلى العاصمة صنعاء، للانقلاب على الحكومة الشرعية شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2014.

وقال الموقع الناطق باسم الجيش اليمني “سبتمبر نت”: “إن قوات الجيش في اللواء 84 مشاة، تمكنت من تحرير مناطق واسعة في وادي الفرع بمديرية كتاف، أهمها قرية ومدرسة الصوح وتبة السفينة، وعدد آخر من المواقع في ميمنة الجبهة”.

وأضاف: “شنّت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا على الميليشيات الانقلابية، وتمكنت من التقدم باتجاه ميمنة الجبهة القريبة من مواقع سيطرة اللواء 151 مشاة، فيما يواصل أفراد اللواء 151 التقدم باتجاه الوادي من الجهة الأخرى”.

وبحسب نفس المصدر، “فقد أسفرت المعارك الدائرة عن تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ومكنت كذلك من أسر 2 من مرافقي القيادي في الميليشيات المدعو “الرزامي” مشرف الجبهة”.

وأشارت المصادر إلى أن “عناصر الميليشيات الانقلابية أحرقت مخزنين تابعين لها، أحدهما مخزن ذخيرة والآخر مخزن أغذية، قبل أن تلوذ تلك العناصر بالفرار، إزاء التقدم الكبير لقوات الجيش اليمني”.