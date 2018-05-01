الجيش اليمني يسيطر على 8 مواقع عسكرية في صعدة‎

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على 8 مواقع عسكرية جديدة، في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، بعد مواجهات بين الجانبين.

وقال مصدر ميداني إن “قوات الجيش حررت، أمس، مواقع سائلة مقيرع، والميمنة، وظهر البركان، والميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتلة القناص، في جبهة علب بصعدة، بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثي”.

وأوضح المصدر، أن “المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الحوثية، وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر، مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول ما أورده الموقع.

وتكمن أهمية صعدة، كونها المعقل الرئيس الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر المستمر لزعيمها، عبدالملك بدر الدين الحوثي.