مقتل قائد الحوثيين في حيس.. والمقاومة اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في المخا‎

لقي القائد الميداني لميليشيات الحوثي في منطقة حيس على الساحل الغربي لليمن، مصرعه يوم الإثنين في مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة بين قوات المقاومة وحراس الجمهورية وبين ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي أبو القعود قائد جبهة حيس قتل مع عدد من مرافقيه برصاص قوات المقاومة أثناء المواجهات الدائرة في جبهات مشتعلة جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

يأتي ذلك وسط تقدم ميداني حققته قوات المقاومة وحراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي، حيث قال الموقع الرسمي لقوات حراس الجمهورية إن المقاومة اليمنية سيطرت على مواقع استراتيجية شرق مفرق المخا وفي مناطق البرح غرب محافظة تعز.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف تجمعات وآليات ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات، حيث شنت يوم الإثنين غارات على مواقع الحوثيين في الحديدة وصعدة والجوف وجنوب تعز والبيضاء ومكيراس، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات والتعزيزات العسكرية للميليشيات، وأوقعت عشرات المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح.