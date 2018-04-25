اليمن.. ميليشيا الحوثي تحدد موعد ومكان تشييع جثمان الصماد

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، عزمها تشييع جثمان القيادي البارز في الجماعة صالح الصماد بالعاصمة صنعاء، السبت المقبل.

ودعت‏ اللجنة المنظمة لفعالية التشييع، في بيان نشرته وكالة الأنباء الخاضعة للميليشيات،”جماهير الشعب للاحتشاد في العاصمة صنعاء، صباح السبت المقبل؛ لتشييع جثمان صالح الصماد”.

وفي محاولة لحشد أكبر عدد ممكن، أكدت اللجنة في بيانها على “أهمية المشاركة الواسعة في تشييع جثمان الصماد؛ وفاءً وعرفانًا بتضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة التحالف العربي”، حسب تعبيره.

وأشارت اللجنة إلى أنه “سيتم إعلان مكان التشييع لاحقًا”.

وأعلن الحوثيون، يوم الإثنين الماضي، مقتل الصماد، رئيس ما يُعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى”، في غارة نفذها التحالف العربي بمحافظة الحُديدة غربي اليمن، يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، أدى القيادي الحوثي، مهدي المشاط، “اليمين الدستورية” رئيسًا للمجلس المذكور، خلفًا للصماد، وفق الأناضول.

وتوعد المشاط، في كلمة له، نقلتها قناة “المسيرة” التابعة للميليشيات، بـ”حرب مفتوحة” ضد التحالف العربي والقوات الحكومية بقوله: إن “التحالف والقوات الحكومية أراداها حربًا مفتوحة، وعليهما تحمل عواقب ما أرادا”.

وشكّل مقتل الصماد ضربة موجعة لميليشيات الحوثي، بحسب مراقبين للمشهد اليمني.