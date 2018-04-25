في أول تعليق له.. مهدي المشاط خليفة صالح الصماد يتوعد بـ “حرب مفتوحة”

أدى القيادي الحوثي مهدي المشاط، الأربعاء، “اليمين الدستورية” رئيسًا لما يُسمى “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن، خلفًا لصالح الصماد، الذي قُتل في غارة للتحالف العربي، الخميس الماضي.

وقالت قناة “المسيرة”، التابعة لميليشيات الحوثي: إن المشاط “أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب”.

وقال المشاط، في كلمة له: إن “دم الرئيس الشهيد الصماد هو دم المشاط ودم كل واحد في هذا الشعب”.

وتوعد المشاط بـ”حرب مفتوحة” ضد التحالف العربي والقوات الحكومية بقوله: إن”التحالف والقوات الحكومية أرادوها حربًا مفتوحة، وعليهم تحمل عواقب ما أرادوا”، في الوقت الذي حمّل فيه الإدارة الأمريكية “مسؤولية اغتيال الصماد”.

وزعم أن “قتل الرئيس الصماد استهداف لرمز من رموز اليمن، ومساس بسيادة الشعب اليمني”.

وأعلن الحوثيون، مساء الإثنين الماضي، مقتل الصماد، القيادي الحوثي البارز، رئيس ما يُعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى”، في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحُديدة غربي اليمن.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015 ، ينفذ التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.