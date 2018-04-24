الحوثيون يختطفون 3 قادة عسكريين موالين للصماد خوفاً من تمردهم

اختطفت قوة عسكرية حوثية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ثلاثة من القادة العسكرين من الموالين لجماعة الحوثي جناح صالح الصماد “خوفاً من تمردهم” وفق ما أكد مصدر أمني.

وقال المصدر الذي رفذ الكشف عن هويته، إن أطقما عسكرية حاصرت منازل ثلاثة من الضباط الكبار بينهم ضابط في جهاز الأمن السياسي بصنعاء، واقتادهم الى جهة مجهولة.

ولم يوضح المصدر أسماء الضباط الثلاثة المختطفين، لكنة أشار إلى أن أحدهم ينتمي إلى منطقة آل عمار “مسقط رأس الصماد” بمحافظة صعدة – وآخر ينتمي إلى محافظة ذمار- 100 كم جنوب صنعاء-.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف من ردة الفعل لبعض القادة العسكريين الموالين للصماد.

وتتنامي مخاوف داخل الميليشيات الحوثية من اشتعال اقتتال داخلي بين تيارات الجماعة، إثر مقتل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وسط شكوك بوجود عملية تصفية للصماد بعد توتر علاقته مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في الأشهر الماضية.

وكانت جماعة الحوثي فرضت الإقامة الجبرية على الكثير من القادة العسكريين والأمنيين وبعض الشخصيات القبلية المقربة من الصماد، بعد ساعات فقط من إعلانها مقتله بمدينة الحديدة الساحلية.