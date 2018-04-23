المبعوث الأممي لليمن يجري مباحثات في الرياض قبل السفر إلى صنعاء

بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، زيارة للعاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة جديدة ستقوده إلى صنعاء، تهدف إلى إحياء مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني، وفق مصادر حكومية يمنية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخوّلة بالحديث للإعلام، إن غريفيث وصل الرياض في زيارة تستمر 3 أيام، للقاء قيادة السلطة اليمنية الشرعية، ووفد الحكومة التفاوضي.

وأضافت المصادر، أن غريفيث سيلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في ثالث لقاء معه منذ قرابة شهر، لبحث تفاصيل خريطة سلام أممية لحل الأزمة، كما سيلتقي قيادات سعودية.

ومن المقرر أن تكون العاصمة صنعاء هي ثاني محطات جولة غريفيث، حيث سيلتقي فيها ممثلين عن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان المبعوث الأممي، أعلن في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، أنه سيقدم خريطة سلام خلال شهرين، وهو ما يفسر سرعة عودته إلى إجراء مشاورات مع أطراف النزاع.

وهذه هي ثاني جولة إقليمية للمبعوث الأممي، منذ تعيينه مطلع مارس/ آذار الماضي، خلفًا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأولى منذ إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي.

ويسعى غريفيث إلى كبح جماح التصعيد العسكري على أكثر من جبهة يمنية، ووقف إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية بشكل شبه يومي على الأراضي السعودية.

ورعت الأمم المتحدة في السابق 3 جولات من مشاورات السلام، لكنها لم تحقق اختراقًا في جدار الأزمة، التي خلّفت أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وجعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.