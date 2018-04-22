“الانتقالي الجنوبي” يستغرب إصرار هادي على حكومة بن دغر

أعربت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن اليوم الأحد، عن استغرابها من إصرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على عدم تغيير الحكومة الشرعية، التي قالت إنها “لا تلقى قبولًا لدى الشعب”.

وعادت الحكومة اليمنية، خلال الشهر الجاري، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوب البلاد، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، بعد مغادرتها على إثر المواجهات المسلحة، بين قوات تابعة لها وأخرى مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخلال اجتماع عقدته اليوم رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، برئاسة رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، ناقشت المستجدات على الساحة المحلية، وفي مقدمتها “عودة أعضاء الحكومة برئاسة أحمد بن دغر، رغم الغضب الشعبي الواسع تجاهها”، طبقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد طالب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بتغيير الحكومة، مطلع العام الجاري، وحدد مهلة لتغييرها، قبل أن تندلع مواجهات بين الطرفين عقب انتهاء المهلة وعدم استجابة هادي للمطالب.