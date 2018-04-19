الإمارات تدعم عدن بمحطة كهربائية

أعلنت مؤسسة “خليفة بن زايد آل نهيان” للأعمال الإنسانية اليوم الخميس، تكفلها دعم المؤسسة العامة للكهرباء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمحطة غازية بقوة 120 مجياواط، لمواجهة أزمة الكهرباء في المدينة مع حلول فصل الصيف.

وقال ممثل المؤسسة المهندس سعيد آل علي، خلال مؤتمر صحفي في عدن،”إن مشروع المحطة الغازية، البالغة تكلفته 100 مليون دولار، يهدف إلى التخفيف من معاناة أبناء عدن”.

وأشار إلى أن المحطة ستكون جاهزة خلال شهر أكتوبر المقبل، وستتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، تدريب كوادر يمنية مؤهلة، حول كيفية العمل فيها لمدة عام، ثم تُسلم إلى الحكومة اليمنية في أكتوبر من العام المقبل 2019.

وأوضح مهندس المشروع علي الحوسني، أن “توقيع الاتفاقية تم في نوفمبر من العام الماضي، وأن عملية البدء بتركيب المحطة ستكون في الـ20 من يونيو المقبل، وسيكون موقعها بجانب محطة الحسوة الكهروحرارية”.

وبدوره أشاد وزير الكهرباء اليمني المهندس مبارك التميمي، “بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لقطاع الكهرباء، في مختلف المحافظات اليمنية، من خلال تزويد المحطات بالآليات اللازمة”.

وقال إن عملية تصريف الطاقة الكهربائية، “ستتم بالشكل المطلوب، وبشكل يغطي العجز الجاري في محافظة عدن”.

وتعاني عدن بشكل متكرر من انقطاع التيار الكهربائي، خلال الصيف، إذ ترتفع درجات الحرارة، و يبلغ استهلاك المحافظة أكثر من 337 ميجاواط، في الوقت الذي لا تستطيع فيه مولدات الطاقة الموجودة سوى إنتاج حوالي 248 مجياواط.