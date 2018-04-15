بن دغر يتعهد بـ”وقف تدهور الأوضاع” في عدن‎

تعهد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بـ”وقف تدهور الأوضاع في عدن، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال العامين الماضيين”.

وقال بن دغر في كلمة له، ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاح اللقاء التشاوري الأول للجامعات الحكومية والأهلية، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي، إن “عودته إلى عدن جاءت أيضًا لمنع مزيد من الضرر بمصالح الناس وحياتهم وأمنهم”، معربًا عن “أمله في التعاون البناء من الجميع في سبيل تحقيق تلك الأهداف والغايات”.

وأضاف: “الحكومة لن تسمح بعودة القتال والدماء، وستبذل الجهود لوقف التدهور المريع للأمن والاستقرار”، مؤكدًا “السعي الجاد لوقف عمليات الاغتيال التي طالت عشرات من الدعاة وأئمة المساجد ورجال الجيش الوطني والأمن وقادة الأحزاب”.

كما تعهد بن دغر بـ”العمل على إعادة خدمات الكهرباء والماء والصحة والنظافة، بمستوى يليق بالمدينة العاصمة وأهلها”، قائلًا: “نجحنا في الفترة الماضية وبإمكانيات محدودة بل وبموارد شحيحة عندما كانت هذه الخدمات في أسوأ حالاتها، وسننجح مرة أخرى اليوم بدعم المواطنين في استعادة الأمن والخدمات”.

ووعد بـ”وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في عدن ولحج وأبين والضالع، إضافة إلى فتح مشاريع مهمة في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة”، مؤكدًا أنه “لا توجد تنمية ولا تطور ولا مستقبل في ظل الفوضى وامتشاق السلاح”.

وأعرب بن دغر عن أمله بـ”قدرة المبعوث الأممي الجديد على خلق سلام كامل وشامل، لما يتمتع به من وضوح في الرؤية”، على حد قوله.