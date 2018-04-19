ارتفاع الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي 3.5% في مارس 2017

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، في آذار/مارس الماضي، إلى 336.3 مليار درهم (91.5 مليار دولار).

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة، اليوم، صعدت أصول المصرف من 324.98 مليار درهم (88.5 مليار دولار) في مارس 2017.

ويرجع نمو الأصول على أساس سنوي، إلى ارتفاع قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية بنسبة 51.6% إلى 271.2 مليار درهم (73.8 مليار دولار) في آذار مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الأجنبية بنسبة 1.03% من 339.81 مليار درهم (92.5 مليار دولار) في شباط/فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارًا من حزيران/يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 36.72 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.