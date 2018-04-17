بدعم التحالف.. قوات الجيش اليمني تستمر بالتقدم في البيضاء (صور)

يواصل الجيش الوطني اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي، التقدم باتجاه مناطق جديدة بمحافظة البيضاء، إذ أعلن تطهير عدة مواقع بجبل القرحاء الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع، والملاجم في البيضاء، وسط اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، آليات عسكرية كانت تتمركز على قمة جبل القرحاء، وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في منطقة شعب لبان، وفضحة، وسقط إثر تلك الغارات العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ويحضّر الجيش الوطني لكسب مزيد من التقدم في مناطق البيضاء، وصولًا إلى مناطق الحداء، وعنس، في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) ضمن خطة عسكرية لتطويق صنعاء من جهة الجنوب.

ويرى خبير عسكري يمني، مفضلًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الجيش الوطني يستخدم استراتيجية المواجهات المباشرة، لتطهير أكبر قدر ممكن من المواقع، والجبال، وبسرعة كبيرة بالتوازي مع استراتيجية كسب، أو تحييد الحاضن المجتمعي.

وقال، في حديث لـ”إرم نيوز”، إن العمل على استراتيجية تسريع وتيرة المواجهات، وتطهير الجبال من شأنه، إرهاق مقاتلي الميليشيات الحوثية، حيثُ إن عامل الوقت مهم، وحساس، ويكون لصالح الجيش الوطني، ويعمل على زيادة الانهيارات داخل صفوف الميليشيات.

وأضاف الخبير العسكري أن العلاقات القبلية، والسياسية، والاجتماعية، تعمل على كسب الحاضن المجتمعي لصالح الجيش الوطني، لضمان عدم انخراط أبناء البيضاء في القتال مع الحوثيين.